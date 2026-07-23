Source: Bahadur Ali \/ Getty When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for Indianapolis-Area Districts Summer break is quickly winding down, which means it’s almost time for students across Central Indiana to head back to class. While some school districts begin classes in late July, others wait until early August. If you’re planning vacations, back-to-school shopping, sports schedules or childcare, here’s a quick guide to the first day of school for many of the Indianapolis area’s largest school districts. RELATED: Best High Schools in Indiana for 2026 RELATED: Top 20 Most Diverse High Schools in Indiana for 2026 Indianapolis-Area School Start Dates 1. MSD of Warren Township First Day: July 24 (Grades K–9) July 25 (Grades 10–12) 2. Beech Grove City Schools First Day: July 30 3. MSD of Wayne Township First Day: July 30 4. Perry Township Schools First Day: July 30 5. Indianapolis Public Schools (IPS) First Day: July 31 6. MSD of Pike Township First Day: July 31 7. MSD of Washington Township First Day: July 31 8. Franklin Township Community Schools First Day: July 31 9. MSD of Decatur Township First Day: July 31 10. Speedway Schools First Day: August 1 11. Brownsburg Community School Corporation First Day: August 5 12. Avon Community School Corporation First Day: August 5 13. Carmel Clay Schools First Day: August 6 14. MSD of Lawrence Township First Day: August 6 15. Hamilton Southeastern Schools First Day: August 6 16. Fishers High School (Hamilton Southeastern Schools) First Day: August 6 17. Noblesville Schools First Day: August 7 18. Center Grove Community School Corporation First Day: August 7 19. Greenwood Community Schools First Day: August 7 Before the First Bell Rings As the school year approaches, now is a good time to finish school supply shopping, check bus routes, attend open house events and confirm your district’s official calendar for orientation days or staggered schedules. Here’s to a safe and successful 2026–27 school year for students, teachers and families across Central Indiana!