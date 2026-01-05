Source: Creative Services / iONEDigital The Fraternity of Kappa Alpha Psi, Inc. was founded on January 5, 1911 on the campus of Indiana University Bloomington by Marcus Peter Blakemore, Paul Waymond Caine, George Wesley Edmonds, Guy Levis Grant, Edward Giles Irvin, and John Milton Lee. The Fraternity has over 125,000 members with 700 undergraduate and alumni chapters in nearly every state of the United States, and international chapters in Nigeria, South Africa, the West Indies, the United Kingdom, Germany, Korea and Japan. Motto: “Achievement in Every Field of Human Endeavor.” Colors: Crimson and Cream Symbol: Diamond Also See: Famous Members Of Alpha Phi Alpha Famous Members Of Alpha Kappa Alpha Famous Members Of Omega Psi Phi Famous Members Of Delta Sigma Theta Famous Members Of Phi Beta Sigma Famous Members Of Zeta Phi Beta Famous Members Of Sigma Gamma Rho Famous Members Of Iota Phi Theta